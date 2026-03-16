Madeira e Porto Santo sob aviso amarelo devido à chuva acompanhada de trovoada

As ilhas da Madeira e Porto Santo estarão ambas sob aviso amarelo, a partir de manhã, devido ao mau tempo.

Tanto na ilha dourada quanto nas costas norte e sul da Madeira entra em vigor esta terça-feira, pelas 12h00, o aviso para precipitação, por vezes forte, acompanhada por trovoada, até às 21h00.

No dia seguinte, as mesmas zonas estarão de igual modo sob aviso amarelo, devido à agitação marítima, até às 07h30 do dia 19.

As previsões, de chuva e trovoada, estendem-se também às regiões montanhosas, no mesmo hiato temporal.