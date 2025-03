JSD Madeira vai a eleições a 31 de maio

A Juventude Social Democrata (JSD) da Madeira marcou hoje eleições para o dia 31 de maio.

Esta foi uma das conclusões do V Conselho Regional, realizado na sede regional das Rua dos Netos.

Na ordem de trabalhos constava a aprovação e discussão do regulamento do XXV Congresso da JSD Madeira que foi aprovado por unanimidade.

A reunião magna ficou, assim, marcada para 31 de maio de 2025 no Funchal, podendo os candidatos apresentar as candidaturas aos órgãos até “48h antes do ato eleitoral”.

Em comunicado, a JSD recorda que as eleições ficaram adiadas, à semelhança de todas as estruturas do partido, em virtude das regionais 2025, e sublinha que “foi a primeira a repor a normalidade dos calendários eleitorais internos”.

A eleição dos delegados para a referida reunião ocorrerá entre 15 de abril e 24 do referido mês nos 11 concelhos da Região Autónoma da Madeira.

De acordo com o comunicado, tratou-se de “uma reunião participada que contou com inúmeras intervenções políticas com foco, essencialmente, no resultado obtido pelo PSD nas eleições do passado domingo”.

“As intervenções tiveram como tónica o reforço da representação parlamentar da JSD uma vez que a juventude partidária têm agora Bruno Melim, André Pão e Eduardo Abreu, uma estreia entre os deputados da estrutura laranja”, adianta a referida fonte.

Os restantes pontos referente ao relatório de contas de 2024 foram aprovados por unanimidade.