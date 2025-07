Entre novembro de 2024 e junho de 2025, a taxa turística permitiu à Câmara Municipal da Calheta arrecadar cerca de 740 mil euros. Parte desta verba já foi aplicada na aquisição de duas viaturas elétricas de oito lugares, destinadas ao transporte de turistas na zona do Rabaçal, contribuindo para uma mobilidade mais sustentável na área.

Segundo o presidente Carlos Teles, foi criado um selo identificativo para assinalar todos os investimentos realizados com recurso à taxa turística.

Além da mobilidade no Rabaçal, o município pretende aplicar esta receita na recuperação de caminhos reais e na construção e valorização de miradouros, reforçando a aposta no turismo de natureza no concelho.