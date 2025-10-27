Jorge Carvalho elege mobilidade e habitação como as duas grandes prioridades para a cidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, disse hoje, no discurso de posse, que as promessas que fez na campanha eleitoral são “para cumprir”, mas há duas prioridades que destacou.

A habitação é uma dessas prioridades. Neste sentido, reiterou que quer rever o Plano Diretor Municipal, apoiar as construções de fogos a custos controlados, usar todas as isenções para apoiar os promotores e investir na habitação pública.

“Os projetos herdados são para dar continuidade”, disse ainda, no salão nobre da câmara municipal. Outra prioridade é a mobilidade, porque numa cidade com 90 mil veículos e 20 mil motos é preciso mais “acessibilidades e estacionamentos”, defendeu.

Numa altura em que já pensa no orçamento municipal para 2026, Jorge Carvalho disse também ter uma “equipa bem formada e capacitada” para o mandato que agora se inicia.

“Obrigado pela confiança que depositaram em nós”, disse, aludindo à maioria absoluta conquistada a 12 de outubro, prometendo que o “compromisso é servir os funchalenses” e tornar esta “uma cidade melhor”.

“Connosco, vamos estar próximos das pessoas”, acrescentou, dizendo que o objetivo é ter uma cidade com “melhor equilibro, desenvolvimento e melhores oportunidades para todos”. Apesar do seu passado histórico, Jorge Carvalho disse que o Funchal “não é uma cidade estagnada nem vive só do passado” e que quer transformar a cidade num lugar “mais aprazível, mais segura, mais limpa e mais célere”.

Agradeceu ainda o trabalho do executivo anterior, o que suscitou um aplauso demorado, e elogiou os “excelentes” funcionários e os quadros da câmara municipal.