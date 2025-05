O Jardim de Santa Luzia transformou-se, na tarde desta sexta-feira, num verdadeiro palco ao ar livre com o evento “Dança pelo Coração”, promovido pela Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria para assinalar o Dia Mundial da Dança.

A atividade, dinamizada pela Associação Exemplos Sábios, proporcionou momentos vibrantes de dança e exercício físico, envolvendo uma centena de participantes que, com energia contagiante, mostraram que a idade nunca é um entrave à vitalidade e à felicidade.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, dirigiu algumas palavras aos presentes, sublinhando a excelente oportunidade para celebrar o movimento, a saúde e a energia dos seniores, valorizando a dança como expressão de liberdade e veículo promotor de bem-estar.

A iniciativa, que uniu ritmo, alegria e bem-estar em plena sintonia com a comunidade sénior, contou com a participação da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria – cujos membros utilizaram corações como adereços –, à qual juntaram-se diversas entidades.Garouta do Calhau, Universidade Sénior de São Vicente, Universidade Sénior de São Gonçalo, Junta de Santa Luzia, Centro Comunitário Regional, Centro Comunitário do Funchal e ACAP – Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal estiveram representadas.

O evento teve uma forte componente inclusiva e foi animado do princípio ao fim pela energia da equipa da Associação Exemplos Sábios, liderada por Dércia Rodrigues, que soube envolver todos os participantes numa celebração sentida, animada e cheia de significado.

A dança é uma das atividades regulares da Universidade Sénior do Imaculado Coração de Maria, com sessões todas as sextas-feiras coordenadas pela formadora Francys Pereira, cujo trabalho foi publicamente elogiado pelo presidente Pedro Araújo.