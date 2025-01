A Câmara Municipal do Funchal informa que, para efetuar trabalhos no âmbito de intervenções nas redes de água potável, torna-se necessário, na segunda, 27 de Janeiro, interromper o abastecimento de água, na zona do Reservatório das Neves, São Gonçalo, isto a partir das 21:30.

Os arruamentos afetados pela interrupção de abastecimento de água para intervenção são:

Caminho da Portada;

Caminho das Ladeiras;

Estrada do Aeroporto;

Caminho das Neves;

Rua Vale das Neves;

Entrada 32 da Rua Vale das Neves;

Vereda das Neves;

Rua Conde Carvalhal;

Travessa dos Piornais (São Gonçalo);

Caminho do Pináculo;

Caminho da Cancela;

Travessa da Cancela de Baixo;

Vereda da Cancela;

Estrada do Miradouro das Neves;

Vereda das Furnas;

Escadinhas das Furnas;

Rua das Furnas.

Mais informa a autarquia que as Águas do Funchal farão o possível para minimizar os inconvenientes provocados por esta intervenção e procederão à comunicação pessoal e no local aos consumidores mais sensíveis.