16 miúdos das ‘Férias Divertidas’ da Associação ‘Garouta do Calhau’, visitaram, esta manhã, a redação do JM.

Com uma visita guiada, tiveram a oportunidade de espreitar a rádio JM-FM, onde puderam ouvir música, tirar fotos de grupo e ficar a par do trabalho realizado nas instalações do Jornal.

Recorde-se que as ‘Férias Divertidas’ é uma atividade de campo de férias, destinadas às crianças da Região.