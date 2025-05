A presidente da Câmara Municipal do Funchal recebeu, hoje, em visita oficial, no Edifício dos Paços de Concelho, a Mayor de Fremantle, que se fez acompanhar por uma vereadora e pelo Cônsul Honorário de Portugal em Perth, o madeirense John da Silva.

Uma visita que, segundo escreve a autarquia, em nota de imprensa, “reveste-se de especial significado tratando-se da primeira visita da autarca australiana à Região Autónoma da Madeira. A ocasião insere-se num contexto de fortalecimento dos laços entre o Funchal e Fremantle, cidades geminadas desde 6 de fevereiro de 1996, fruto da presença significativa de uma grande comunidade madeirense na cidade australiana”.

O acordo de geminação foi assinado em Fremantle, pela então “mayor”, Jenny Archibald, e pelo seu homólogo funchalense, Miguel Albuquerque, durante uma visita oficial à Austrália.

No ano seguinte, a 7 de março de 1997, a mesma edil australiana deslocou-se ao Funchal, onde subscreveu o documento equivalente, formalizando e consolidando a união entre as duas cidades.

Também em 2016, por ocasião do 20.º aniversário deste importante acordo, uma delegação oficial de Fremantle, liderada pelo então Mayor Brad Pettitt e acompanhada pelo Embaixador da Austrália em Portugal, Sr. Paul Rayner, visitou a cidade do Funchal, tendo sido recebida com distinção no Salão Nobre da Câmara Municipal.

“Registe-se que a visita agora realizada, ocorre num ano particularmente simbólico em que se comemoram os 65 anos do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e a Austrália, o que sublinha, de igual forma, os firmes laços que existem entre os dois países”.

Além disso, em 2026, será celebrado o 30.º aniversário da assinatura do acordo de geminação entre o Funchal e Fremantle, reforçando uma ligação histórica que transcende a distância geográfica e assenta em valores comuns de progresso e desenvolvimento.