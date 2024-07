O Forum Madeira, Centro Comercial gerido e comercializado pela CBRE, vai apresentar, dia 20 de julho, às 16h00, o Caderno de Escrita Criativa – Escrever à Luz da Criatividade, com a escritora madeirense Natália Bonito, uma dinâmica lúdica destinada aos mais novos.

Destinado a todas as crianças e jovens a partir dos 7 anos, este Caderno de Escrita Criativa propõe um conjunto de jogos ritmados que despertam emoções e transformam letras em palavras, palavras em frases e frases em textos, para que surjam as historias mais vibrantes. Cada página é um convite à descoberta da escrita como uma ferramenta poderosa para expressar sentimentos, ideias e sonhos.

Com o intuito de sensibilizar as crianças para a importância da escrita, esta dinâmica surge como forma de iluminar a imaginação, potenciar a criatividade, enriquecer o vocabulário e canalizar as emoções em cativantes narrativas.

O caderno, da escritora Natália Bonito, uma eterna aprendiz com formação e experiência em apresentação de espetáculos sensoriais de teatro para a infância, animação infantil, mediação e animação de leitura, produção literária e escrita criativa, entre outros.