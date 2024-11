A Comissão de Apuramento de Responsabilidades sobre os Incêndios na Região em agosto último está preparada para ouvir José Costa Velho, presidente do Sindicato Nacional de Proteção Civil. Mas uma falha técnica, uma vez que a audição é através de videochamada, está a atrasar o início com os deputados que integram a comissão a aguardarem, já no hemiciclo que, do lado de José Costa Velho, seja solucionado o problema.

A comissão é liderada por Sancha Campanella.