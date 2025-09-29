Estudo inovador de previsão de vento no Aeroporto

Investigadores madeirenses, ligados à UMa e ao ITI–ARDITI, publicaram modelo inovador de previsão de vento na Nature, que poderá aumentar a segurança e a eficiência do setor da aviação.

A conceituada revista Scientific Reports publicou no passado dia 25 de setembro um estudo da Universidade da Madeira e do ITI– ARDITI (Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação), onde apresenta modelo em mais de 50% a fiabilidade das previsões de vento, com impacto direto na aviação.

Os testes foram realizados no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

