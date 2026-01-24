MADEIRA Meteorologia
Escoteiros assinalaram o 96.º aniversário da primeira visita de Baden-Powell

Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
24 Janeiro 2026
21:06

Os escoteiros madeirenses assinalaram hoje o 96.º aniversário da primeira visita de Robert Baden-Powell, fundador do escutismo, à RAM, uma passagem histórica que marcou o desenvolvimento do movimento escutista local.

A deslocação do general britânico, ocorrida em 1930, teve especial relevância para a afirmação dos valores do escutismo na Madeira, inspirando a criação e consolidação de grupos que viriam a ter forte impacto educativo e cívico junto da juventude madeirense.

Para assinalar a efeméride, foram realizadas na Praça do Povo iniciativas, incluindo momentos simbólicos, atividades pedagógicas e encontros entre escuteiros de várias idades.

A data é encarada como uma oportunidade para recordar o legado de Baden-Powell e reafirmar a vitalidade de um movimento que continua a ter expressão significativa na Madeira.

