Escoteiros assinalaram o 96.º aniversário da primeira visita de Baden-Powell

Os escoteiros madeirenses assinalaram hoje o 96.º aniversário da primeira visita de Robert Baden-Powell, fundador do escutismo, à RAM, uma passagem histórica que marcou o desenvolvimento do movimento escutista local.

A deslocação do general britânico, ocorrida em 1930, teve especial relevância para a afirmação dos valores do escutismo na Madeira, inspirando a criação e consolidação de grupos que viriam a ter forte impacto educativo e cívico junto da juventude madeirense.