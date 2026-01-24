MADEIRA Meteorologia
Mulher hospitalizada no Funchal após intoxicação alcoólica

    Equipa da Cruz Vermelha foi chamada a socorrer uma mulher com uma intoxicação alcoólica. ARQUIVO JM
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
24 Janeiro 2026
18:36

Uma mulher, de 50 anos, foi ontem à noite hospitalizada na sequência de uma intoxicação alcoólica, apurou o JM.

A situação ocorreu num bar da Rua do Ribeirinho de Baixo, no Funchal, onde a vítima foi inicialmente auxiliada por pessoas que se encontravam no local. À chegada da equipa de socorro da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), a mulher estava inconsciente, tendo sido prontamente assistida pela equipa pré-hospitalar. Depois de estabilizada no local, foi transportada numa ambulância da CVP para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada no serviço de urgência.

A vítima ficou em observação, tendo fonte hospitalar indicado que o seu estado clínico se deveu ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas.

