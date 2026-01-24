Proteção Civil promove sessões sobre uso correto do 112 em todos os concelhos da RAM

As iniciativas decorrem em vários concelhos da RAM, começando a 3 de Fevereiro, no Porto Santo, no auditório da Câmara Municipal, pelas 15h00. Seguem-se sessões no Porto Moniz, a 4 de Fevereiro, às 14h00, na Universidade Sénior, e em Machico, a 5 de Fevereiro, no auditório da Junta de Freguesia, também às 14h00.

O Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), em parceria com os 11 Serviços Municipais de Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira, está a promover um conjunto de sessões informativas dedicadas ao uso correto do número europeu de emergência - 112 - e ao esclarecimento do funcionamento da Triagem de Manchester no atendimento das emergências médicas.

No dia 6 de Fevereiro, a iniciativa passa pela Calheta, no Centro Cívico do Estreito da Calheta, às 14h00. A 9 de Fevereiro, realizam-se três sessões: na Ponta do Sol, no Centro Cultural John dos Passos, às 19h00; na Ribeira Brava, no Centro Intergeracional de São Paulo, às 14h30; e em Câmara de Lobos, no auditório da Casa da Cultura, às 11h00.

No dia 10 de Fevereiro, estão previstas ações em São Vicente, nos Paços do Concelho, às 11h00; em Santana, na Sala Nobre do Município, às 14h00; e no Funchal, no Colégio dos Jesuítas, entre as 10h00 e as 12h00. O ciclo encerra a 12 de Fevereiro, em Santa Cruz, na sala paroquial, às 9h30.

Durante as sessões, será explicado o sistema de prioridade da Triagem de Manchester, que classifica os pedidos de socorro em cinco níveis: P1 - Emergente, com abordagem à vítima até oito minutos; P2 - Muito urgente, até 18 minutos; P3 - Urgente, até 60 minutos; P4 - Pouco urgente, até duas horas; e P5 - Não urgente, situação em que os utentes são orientados para o serviço de saúde mais adequado.

No âmbito das comemorações do Dia Europeu do 112, assinalado a 11 de Fevereiro, terá ainda lugar, pelas 15h00, um webinar dedicado ao aprofundamento destas temáticas, reforçando a importância de um pedido de ajuda correto e responsável em situações de emergência, revelou o SRPC na sua página oficial de uma rede social.