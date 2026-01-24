I Liga: Sporting vence com golo nos instantes finais

O Sporting venceu este sábado na casa do Arouca, por 2-1, com o golo da vitória a surgir nos descontos da 2.ª parte.

Em partida da 19.ª jornada da II Liga, os lisboetas adiantaram-se no marcador por intermédio de Luis Suárez, aos 35’.

Já na 2.ª parte, Ivan Barbero, aos 48’, restabeleceu a igualdade para os arouquenses. Quando todos pensavam que o resultado não iria além do empate, eis que Luis Suárez bisou na partida, aos 90’+6.

Com estes resultado o Sporting atinge os 48 pontos, estando à condição a quatro pontos do líder FC Porto, que apenas cumpre o jogo relativo a esta ronda na segunda-feira, em casa com o Gil Vicente.

Por seu turno, o Arouca segue no 13.º lugar, com 17 pontos, os mesmos que o 14.º Santa Clara e o 15.º Nacional, alvinegros que têm menos um jogo disputado.