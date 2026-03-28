Engenheiros distinguidos pelo contributo no desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo

A comemoração do Dia do Engenheiro, realizada hoje, na ilha do Porto Santo, foi uma celebração marcada pelo reconhecimento do papel determinante da engenharia no desenvolvimento da ilha e da Região Autónoma da Madeira, conforme assinala a organização.
Presente, o bastonário da Ordem dos Engenheiros destacou o território como “o expoente máximo do bom exemplo português da aplicação em laboratório daquilo que é o espectro máximo da engenharia”, sublinhando ainda que a Madeira é “um laboratório nacional” onde se testam soluções decisivas para o país.
Fernando de Almeida Santos defendeu uma engenharia ativa, interventiva e orientada para o interesse público.
“Nós queremos mesmo estar do lado da solução”, afirmou, acrescentando que a profissão deve contribuir para “a melhor das opções daquilo que é o serviço às populações”.
Salientou também a importância das infraestruturas críticas e da sua articulação com a envolvente, defendendo que devem ser pensadas “de forma integral” para responder aos desafios da resiliência, da conectividade e da coesão territorial.
A presidente da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros, por seu turno, sublinhou a relevância do encontro e o crescimento da instituição na Região.
“Celebramos 40 anos de presença na Madeira e 90 anos de uma Ordem que se afirma cada vez mais como parceiro do desenvolvimento”, referiu Beatriz Jardim, destacando ainda que a engenharia “tem sido decisiva para transformar constrangimentos em oportunidades e para construir soluções ao serviço das populações”.
Na ocasião, o engenheiro Alfredo Camacho foi homenageado pelo seu papel na instalação da Central Dessalinizadora da ilha.
“Recebo esta homenagem com profunda gratidão e honra. Mais do que um reconhecimento individual, é o reflexo de um trabalho coletivo”, afirmou.
O engenheiro destacou o carácter pioneiro da central de dessalinização e o impacto decisivo que teve na qualidade de vida e no desenvolvimento do Porto Santo.
“Toda a água potável consumida no Porto Santo tem origem na dessalinização da água do mar”, frisou.
João Baptista foi igualmente homenageado, tendo deixado um elogio sentido à ilha e ao seu valor singular.
“O Porto Santo é um laboratório vivo”, afirmou, descrevendo a ilha como “terra amiga” e destacando a sua história, resiliência e capacidade de inovar.
O conhecido engenheiro geológico, defendeu que a ilha deve ser cuidada “como algo raro e belo, para que nunca perca o seu brilho dourado”.
A cerimónia serviu também para assinalar os 40 anos da presença da Ordem dos Engenheiros na Região Autónoma da Madeira e os 90 anos da Ordem em Portugal, pelo que juntou engenheiros, autoridades regionais e representantes institucionais num reconhecimento público do contributo da profissão para o desenvolvimento da Madeira e do Porto Santo.
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