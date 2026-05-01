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Enchente na reabertura da vereda do Pico do Areeiro (com fotos)

    Enchente na reabertura da vereda do Pico do Areeiro (com fotos)
    Imagem da enchente hoje na Vereda do Pico do Areeiro. DR ADAM ZWIAZEK
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
01 Maio 2026
13:11
O emblemático trilho entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, um dos cenários mais icónicos da Madeira, reabriu hoje após obras de recuperação. O acesso é condicionado a reserva prévia e com circulação parcialmente unidirecional a partir do miradouro da Pedra Rija .

Uma fila de turistas e residentes aguardou com expectativa a reabertura do Percurso Recomendado 1 (PR1), que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, atravessando o maciço central da Madeira. Após trabalhos de recuperação e reforço em várias zonas, o trilho voltou hoje a estar acessível em toda a sua extensão, devolvendo aos visitantes um dos cenários mais icónicos da Madeira.

Para já, o acesso está sujeito a reserva obrigatória através do Portal Simplifica, onde deve ser efetuado o registo para a Vereda do Areeiro, incluindo os percursos PR1, PR1.1 e PR1.2. A medida visa regular a afluência e garantir maior segurança ao longo do trajeto.

Segundo o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o percurso mantém-se transitável nos dois sentidos entre o Pico do Areeiro e o miradouro da Pedra Rija. No entanto, a partir desse ponto até ao Pico Ruivo, a circulação passa a ser exclusivamente unidirecional.

  • Enchente na reabertura da vereda do Pico do Areeiro (com fotos)

O acesso ao PR1 terá um custo de 10,50 euros. Considerado um dos trilhos mais emblemáticos da região, continua a atrair tanto turistas como residentes, que procuram desfrutar das paisagens únicas e das vistas panorâmicas sobre o coração montanhoso da ilha.

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