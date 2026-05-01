Enchente na reabertura da vereda do Pico do Areeiro (com fotos)

O emblemático trilho entre o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo, um dos cenários mais icónicos da Madeira, reabriu hoje após obras de recuperação. O acesso é condicionado a reserva prévia e com circulação parcialmente unidirecional a partir do miradouro da Pedra Rija .

Uma fila de turistas e residentes aguardou com expectativa a reabertura do Percurso Recomendado 1 (PR1), que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, atravessando o maciço central da Madeira. Após trabalhos de recuperação e reforço em várias zonas, o trilho voltou hoje a estar acessível em toda a sua extensão, devolvendo aos visitantes um dos cenários mais icónicos da Madeira.

Para já, o acesso está sujeito a reserva obrigatória através do Portal Simplifica, onde deve ser efetuado o registo para a Vereda do Areeiro, incluindo os percursos PR1, PR1.1 e PR1.2. A medida visa regular a afluência e garantir maior segurança ao longo do trajeto.

Segundo o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o percurso mantém-se transitável nos dois sentidos entre o Pico do Areeiro e o miradouro da Pedra Rija. No entanto, a partir desse ponto até ao Pico Ruivo, a circulação passa a ser exclusivamente unidirecional.