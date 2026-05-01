Enchente na reabertura da vereda do Pico do Areeiro (com fotos)

Uma fila de turistas e residentes aguardou com expectativa a reabertura do Percurso Recomendado 1 (PR1), que liga o Pico do Areeiro ao Pico Ruivo, atravessando o maciço central da Madeira. Após trabalhos de recuperação e reforço em várias zonas, o trilho voltou hoje a estar acessível em toda a sua extensão, devolvendo aos visitantes um dos cenários mais icónicos da Madeira.
Para já, o acesso está sujeito a reserva obrigatória através do Portal Simplifica, onde deve ser efetuado o registo para a Vereda do Areeiro, incluindo os percursos PR1, PR1.1 e PR1.2. A medida visa regular a afluência e garantir maior segurança ao longo do trajeto.
Segundo o secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, o percurso mantém-se transitável nos dois sentidos entre o Pico do Areeiro e o miradouro da Pedra Rija. No entanto, a partir desse ponto até ao Pico Ruivo, a circulação passa a ser exclusivamente unidirecional.
O acesso ao PR1 terá um custo de 10,50 euros. Considerado um dos trilhos mais emblemáticos da região, continua a atrair tanto turistas como residentes, que procuram desfrutar das paisagens únicas e das vistas panorâmicas sobre o coração montanhoso da ilha.
DO FIM AO INFINITO
Naquela quarta-feira, o Comandante da Polícia de um belo distrito perdido nas funduras de um país africano andava alucinado, a cuspir pólvora para todos...
Comunidade lusa enlutada uma vez mais pela interrupção criminosa de duas vidas, casal de emigrantes oriundo da Ilha da Madeira, ocorrido em Mafikeng (agora...
O encerramento do ciclo comemorativo do cinquentenário do 25 de Abril coincide com um momento politicamente revelador: a reinterpretação da história recente...
Na semana transata, teve lugar, na nossa Região, uma Cimeira Parlamentar entre os Grupos Parlamentares do PSD Madeira e do PSD Açores, sob o lema “50 anos...
Teve recentemente lugar o Congresso do PSD-Madeira. Das muitas intervenções sobressai uma linha comum: a defesa intransigente e genuína da nossa Autonomia...
Absolutamente incontornável, na história contemporânea portuguesa, é o simbolismo associado à “Revolução dos Cravos”, celebrado a 25 de abril, e o “Dia...
Numa dessas horas em que se vê a vida acontecer, qual observador invisível que contempla o que o rodeia sem interferir, constatei a dura realidade da vida...
Governar o concelho que me viu nascer é a honra de uma vida; ter a oportunidade de melhorar aquilo que me foi confiado pela população é um desafio que...
AQUINTRODIA
É Abril de primavera, de mais calor, de natureza a despertar, de colorir campos e montes...
É Abril de mudança, de recomeço, de luta, de esperança.Caiu-me...
Há cinquenta e dois anos, ao raiar da madrugada, os cravos floresceram nos canos das espingardas e Portugal acordou para a liberdade. Um dia que mudou...
O I Fórum Regional Erasmus+ pôs em evidência o papel que a Madeira tem tido na aplicação deste programa. Secretária regional exorta a mais candidaturas,...
Em 2026, o rendimento passivo já não se limita a ações com dividendos, imóveis para arrendamento ou produtos de poupança. Um número crescente de investidores particulares está a explorar...
O jogo da consagração do Marítimo já terminou, mas a festa continua bem viva nos Barreiros. Entre os protagonistas está Samu, guarda-redes e uma das figuras...
A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, Rubina Leal, enalteceu hoje a “brilhante conquista” do título de campeão da 2.ª Liga...
O cantor português João Pedro Pais é o mais recente nome confirmado no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, com atuação agendada para o último dia do...
A artista madeirense Petra Gomes está confirmada no cartaz da Semana do Mar do Porto Moniz, com atuação marcada para o dia 26 de julho.
Natural do Funchal,...
O Presidente norte-americano, Donald Trump, acusou hoje a União Europeia (UE) de violar o acordo comercial negociado com Washington e anunciou que, como...
Os jogadores do Marítimo já ergueram a taça de campeão da II Liga, num momento que teve lugar no relvado do Estádio dos Barreiros.
Equipa técnica, estrutura...
Logo após o apito final, o “Caldeirão” dos Barreiros encheu-se de alegria, com adeptos e jogadores a celebrarem a conquista da II Liga. Veja, através da...
Duarte Luciano, presidente do Clube, revelou prestes a ser lançado um livro de memórias da autoria do engenheiro Carlos Aguiar, neto do fundador do clube,...
O Marítimo assegurou esta sexta-feira o primeiro lugar na II Liga e o título de campeão, ao bater o Leixões por 3-2, perante 10.023 espectadores que encheram...
O Marítimo venceu o Leixões por 3-2, esta sexta-feira, e garantiu o primeiro lugar na II Liga.
Logo aos 9 minutos, Francisco Gomes inaugurou o marcador...