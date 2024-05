Foi há precisamente 45 anos que se realizou o primeiro Muro da Esperança na Madeira, pelas mãos do ex-secretário regional João Carlos Abreu, o principal dinamizador da Festa da Flor como cartaz turístico.

Passados estes anos, o Muro que promove a esperança de um mundo melhor, de paz, tem vindo a movimentar milhares de crianças, muitas das quais hoje adultos que levam os seus filhos a depositar uma flor no espaço criado no Largo do Município.

O secretário regional do Turismo e Cultura iniciou as suas declarações aos jornalistas, com um reconhecimento ao impulsionador do evento. “Faz 45 anos que esta iniciativa do Muro da Esperança começou, pelas mãos de João Carlos Abreu. Foi em 1979” que tudo começou.

Eduardo Jesus sublinhou “o momento muito especial”, que se vivia esta manhã, no Largo do Município do Funchal, pela mensagem “muito forte que nos é passada pelas crianças, de esperança do nosso futuro e, ao mesmo tempo, com o gesto de depositar uma flor no Muro da Esperança, que é preciso refletir sobre as circunstâncias que vivemos atualmente, num ambiente de conflito e de guerra que assola a Europa”.

Apesar dessa reflexão, o governante destacou “a alegria de trazer as crianças das escolas a participarem numa festa que passou a ser o cartaz mais importante da Madeira”.