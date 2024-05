Pelo menos 50 mortos devido a inundações no Afeganistão

Pelo menos 50 pessoas morreram devido a inundações repentinas no oeste do Afeganistão, anunciaram hoje as autoridades.

“Cinquenta habitantes da província de Ghor foram mortos pelas inundações de sexta-feira e vários outros estão desaparecidos”, disse o porta-voz da polícia da província, Abdul Rahman Badri.

Segundo Badri, as inundações destruíram cerca de 2.000 casas e danificaram milhares de outras.

“Estas terríveis inundações também mataram milhares de cabeças de gado, (...) destruíram centenas de hectares de terras agrícolas, centenas de pontes (...) e milhares de árvores”, afirmou, acrescentando que algumas estradas tinham ficado “completamente bloqueadas”.

Outras províncias do norte do Afeganistão foram atingidas por inundações repentinas no final da semana passada e prevê-se que o mau tempo continue, advertiu a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Pelo menos 300 pessoas morreram nas inundações, nomeadamente na província de Baghlan, de acordo com o Programa Alimentar Mundial e os responsáveis talibãs.

Estas chuvas ocorreram após um inverno anormalmente seco e vários anos de seca neste país, que é um dos mais expostos às alterações climáticas, segundo os peritos.