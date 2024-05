Bom dia!

O Governo Regional vai assinar 125 contratos-programa de desenvolvimento desportivo, no âmbito do Plano Regional de Apoio ao Desporto 2023/2024. Só para a competição regional serão disponibilizados mais de 2,3 milhões de euros, estando também contratualizadas verbas para deslocações. Pela primeira vez, o Executivo regional vai antecipar o pagamento em duodécimos das subvenções inscritas para a próxima época.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca Vozes para a eternidade. A Festa do Desporto Escolar abriu ontem, no Estádio do Marítimo, com vários momentos artísticos de grande envergadura. Milhares de alunos e dezenas de professores lembraram figuras que marcaram a humanidade, como Nelson Mandela ou Sócrates. O espetáculo gímnico voltou a convencer.

A II Liga tem também relevo nesta edição. No Marítimo, tudo ou nada em Viseu e em Aves. Fábio Pereira sublinha a recuperação pontual da equipa que permitiu chegar à derradeira ronda ainda a jogar para o play-off de subida.

Já no Nacional, Witi e Danilovic fora do ‘jogo do título’. Os dois futebolistas estão suspensos. Prazo para apresentação de listas candidatas às eleições alvinegras encerram a 7 de junho.

