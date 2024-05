ACIF distingue Paulo Gouveia no Dia do Empresário

Paulo Gouveia, emigrante natural de Santana que se estabeleceu no Reino Unido há mais de 30 anos, é o escolhido deste ano para receber a distinção ‘Empresário da Diáspora’, que será entregue no Dia do Empresário Madeirense, agendado para terça-feira, 21 de maio, a partir das 9h30, no Centro de Congressos da Madeira, sob iniciativa da Associação de Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM).

A distinção concedida ao também conselheiro da Diáspora Madeirense é justificada pela organização tendo em conta o percurso “profissional de catering com um histórico notável de sucesso ao longo de 25 anos”, e numa cidade tão desafiante e exigente como é a capital britânica.

“Em 1998, Paulo Gouveia abriu seu primeiro negócio, o Village Fayre, em Kensington Village, que começou como um bar de sanduíches, mas rapidamente se expandiu para se tornar um ‘bistrô’ e restaurante de sucesso, servindo mais de 2.800 funcionários de escritório por dia, incluindo a Embaixada dos Estados Unidos, onde esta empresa é atualmente responsável pelo catering”, recorda a ACIF-CCIM.

A celebração anual do Dia do Empresário Madeirense, que remonta a 2001, tem por propósito reconhecer o mérito empresarial, dignificando o seu papel na sociedade.

O tema escolhido para este ano – ‘A Inteligência Artificial / Sustentabilidade’ - pretende alertar o tecido empresarial para as potencialidades da Inteligência Artificial, quando colocada a favor da inovação e da competitividade das empresas em diversos setores de atividade.