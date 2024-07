Depois de ter registado ontem casa cheia com a atuação de Bárbara Bandeira, hoje a Semana do Mar recebe outros nomes sonantes do panorama musical.

O nortenho Pedro Abrunhosa (22h30) é a grande atração desta sexta-feira, numa noite em que vai também subir ao palco a cantora madeirense Elisa (21h15), a qual deverá levar alguns dos seus temas mais conhecidos como ‘Na Ilha’ e ‘Este Meu Jeito’.

Findos estes dois concertos, seguir-se-á os Smells Like 90´s (00h00) e os sons eletrizantes do DJ Nélio Fabrício que assume o controle da animação até às 05h00.

Até ao último dia, 28, domingo, o certame receberá ainda nomes de relevo do panorama musical nacional, entre os quais Nininho Vaz Maia (sábado) e Fernando Daniel (domingo).