Bom dia e bom fim de semana!

- A partir das 9h00, na Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras, realiza-se a conferência ‘Enquanto há Vida, há Esperança”, no auditório Bento Menni. O bispo do Funchal preside à iniciativa integrada no Jubileu da Saúde.

- Entre as 9h00 e as 19h00, nos Jardins do Garajau, realiza-se o Caniço Local Market.

- Pelas 9h30, no Campus Universitário da Penteada, arranca a Semifinal das Olimpíadas da Química Júnior. A divulgação dos resultados está prevista para as 12h00.

- Começa às10h00, junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias, Avenida Arriaga, o Roteiro das Mulheres do Funchal, com Luísa Paolinelli, Paulo Perneta, Cristina Trindade e Cátia Pestana.

- Às 11h30, no Madeira Shopping, atua o grupo Cordofones Madeirenses, no âmbito da iniciativa ‘Cultura no Centro’.

- Em Santana, na freguesia da Ilha, há exposição do Limão. A abertura oficial está marcada para as 17h00.

- No Mercado Municipal de Câmara de Lobos, a partir das 14h00, o convite é para celebrar a Floresta Laurissilva e a sustentabilidade. Música ao vivo, dança, workshop e degustação são os ingredientes para passar uma tarde agradável.

- Às 15h00, junto à Assembleia Legislativa da Madeira, realiza-se uma manifestação sob o mote ‘Violação não se filma, condena-se’, para exigir proteção às vítimas de violência sexual.

- No penúltimo dia da Feira do Livro do Funchal, há um programa recheado de atividades para todas as idades. Saiba o que vai acontecer no Palco Principal:

* 15h00, lançamento do livro ‘Manuel SOS Madeirense Puro 2’, com Bruna Pires e Gonçalo Correia.

* 17h00, lançamento do livro ‘Camões (Re)visitado’, com Roberto Macedo Alves, Francisco Branco, Válter de Sousa e com moderação de Graça Alves.

* 18h00, apresentação do livro ‘Rasgar’, de Júlio Pereira e moderação de José Moças.

* 20h00, concerto do Xarabanda e Júlio Pereira.

- No Porto Moniz, às 17h00, é inaugurado o Natural Pools Beerhouse, acima das Piscinas Naturais.

- A Oficina de Teatro Corpus, da Escola Secundária de Francisco Franco, apresenta, às 19h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a peça vencedora do Prémio Carlos Varela, ‘Um não sei quê’.

- O concerto ‘Via Crucis – O Caminho da Cruz’, pelo Coro de Câmara da Madeira (CCM), decorre às 19h00, na Igreja Paroquial do Carvalhal, nos Canhas, Ponta do Sol.

- Na Igreja do Porto da Cruz, às 20h00, decorre mais um concerto do ciclo ‘Barroco a Norte 2025’. ‘Meditações’ é o título do recital protagonizado por Paulo Silva & Celina Pereira.