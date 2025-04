Bom dia!

Sofia Ferreira, Joana Semedo e Camila Henriques contribuíram ativamente para o título nacional de andebol do Benfica. Ao JM, as atletas revelam orgulho no troféu e querem continuar no rumo das conquistas e atingir a seleção principal.

A Capa Desportiva do seu Jornal destaca ainda o futebol. Marítimo que inverter a tendência negativa em casa. Ivo Vieira alertou para a necessidade de melhorar os resultados junto dos adeptos.

Saiba ainda que Ronaldo ‘bisa’ e derrota Jesus e que Marítimo Centenário junta 1.500 atletas. Edição deste ano conta com quase 70 equipas e promete oito dias de festa em Santo António.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom dia e bom fim de semana!