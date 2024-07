A Força Aérea transportou, ontem, três doentes do Porto Santo para a Madeira.

Durante a tarde de ontem, a Força Aérea transportou um doente que necessitava de cuidados médicos diferenciados.

Além disso, dois outros doentes, a necessitarem de cuidados de saúde urgentes, foram transportados pela Força Aérea durante a noite de ontem.

Para as missões, que decorrera, entre a Ilha do Porto Santo e a Ilha do Funchal, foi empenhado um #C295M da Esquadra 502 - “Elefantes”.