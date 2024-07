‘Onde Andam’ os Calema? Os irmãos de São Tomé e Príncipe vão estar hoje, às 22h00, no palco da 37.ª edição da Semana Gastronómica de Machico, sendo os primeiros cabeças-de-cartaz de 10 dias animação do evento, que alia a música à gastronomia.

Para este pontapé de partida, a expectativa é de enchente com as vozes de António Mendes Ferreira e Fradique Mendes Ferreira que, como é apanágio, prometem envolver a plateia num concerto em que os ritmos africanos se mesclam com as sonoridades modernas.

Dos êxitos ‘Te Amo’ ao ‘Vai’, passando por ‘Onde Anda’ e ‘A Nossa Vez’, o duo deverá arrastar uma multidão até ao coração do município, sendo esta, aliás, a primeira vez que os artistas atuam em solo machiquense.

Abertura oficial às 19h30

Antes de os holofotes incidirem sobre os Calema, haverá ainda muita coisa a acontecer, começando pela abertura oficial do certame que terá lugar, às 19h30, contando com a animação da Banda Municipal de Machico e da Banda Filarmónica de Mogadouro.

Seguir-se-á a atuação de Catarina Melim e a sua banda (20h30), antecedendo o espetáculo dos cabeças de cartaz, numa noite que culminará com os sons do DJ Sil, que assume os comandos a partir das 00h30.

Recorde-se que, este ano, o investimento da Câmara Municipal de Machico na Semana Gastronómica “bate recordes” com um valor de mais de 300 mil euros.