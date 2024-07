Arranca, hoje, o VIII Encontro Gastronómico e Cultural de Freguesias do Concelho de Santa Cruz, no Santo da Serra.

A programação começa às 19h30 com a atuação da Banda Municipal de Santana, seguindo-se, às 20h30, o Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo do Santo António da Serra.

Mais tarde, às 21h30, terá lugar a performance de Cordophonia e Márcio Amaro (23h00) a fechar o primeiro dia.

O evento continuara a animação a freguesia até dia 28 de julho.

Veja a programação: