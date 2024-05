Gonçalves Zarco celebrou Dia da Família

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco), no passado dia 15, assinalou o Dia Internacional da Família.

A docente de Educação Visual / Educação Tecnológica, Sónia Andrade, dinamizou uma atividade com a turma 5 do 6.º ano de escolaridade, em que os encarregados de educação dos alunos foram convidados a participar na aula de Educação Visual com os seus educandos.

Em conjunto, realizaram uma atividade plástica, que consistiu na pintura de flores, alusivas aos festejos que se vive na ilha, utilizando diferentes técnicas como a impressão de elementos naturais (folhas) e pintura com sacos de plástico, garfos e cotonetes, além dos tradicionais pincéis. “Estas técnicas simples e de rápida execução cativaram e surpreenderam ‘miúdos e graúdos’. Durante cerca de uma hora, os encarregados voltaram a ser alunos e verdadeiros artistas, lado a lado com os seus filhos, numa experiência de vir à escola e a qual muito apreciaram”, expressa a escola, em comunicado.

Mais refere o estabelecimento que, nos dias de hoje, “em que se pretende uma escola cada vez mais inclusiva e aberta a toda a comunidade escolar, esta dinâmica ter sido realizada com uma das turmas multiculturais do nosso estabelecimento de ensino, com alunos oriundos de vários países e ainda um aluno representante da Unidade de Ensino Especializado (UEE), teve um valor acrescido”.

A atividade contou com a visita do presidente do Conselho Executivo, professor Ricardo Barcelos, que acarinhou os encarregados de educação, sublinhando que “são sempre bem-vindos à escola”, sendo que é “de extrema importância a sua presença na vida escolar dos seus educandos”.

Esta atividade teve a especial colaboração da diretora de turma, professora Mónica Franco, “sem a qual não seria concretizável”, e ainda, da docente de Matemática, Graciete Ponte, revela a escola.