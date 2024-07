SESARAM integra projeto piloto EMbrace

O Serviço de Saúde da Região (SESARAM, EPERAM), em comunicado, informa que “é um dos três centros piloto (hospitais públicos), ao nível nacional, que integram o projeto EMbrace, projeto piloto multicêntrico de VBHC (Value-based healthcare), no âmbito do seguimento dos doentes com Esclerose Múltipla em Portugal”.

O estudo relativo a este projeto, que ainda se encontra em desenvolvimento, foi apresentado no Congresso da Academia Europeia de Neurologia - Helsínquia 2024, realizado no passado dia 1 de julho.

O SESARAM explica que o projeto EMbrace tem por objetivo influenciar significativamente o tratamento da Esclerose Múltipla, fornecendo evidências para orientar a implementação de modelos de cuidados de saúde mais eficientes e centrados no doente.

A aplicação desta metodologia de ‘Cuidados de Saúde Baseados em Valor’ está centrada em cinco pilares: valor centrado no doente, ritmo de trabalho, minimização de desperdícios, definição de fluxos de valor e melhoria contínua. No contexto de doenças crónicas como a esclerose múltipla, este modelo torna-se particularmente significativo.

Iniciado em março de 2021, o projeto inclui uma educação básica sobre os conceitos de VBHC, uma análise e refinamento da jornada do doente em cada centro e uma recolha longitudinal prospetiva de indicadores de atividade da doença, indicadores funcionais (cognição, função do membro superior e marcha) e indicadores de qualidade de vida (patient reported outcome measures, PROMS).

Neste momento, o SESARAM tem o processo de recolha de PROMs mais sedimentado do que os outros dois Hospitais incluídos no projeto, contando com a coordenação da neuropsicóloga do Serviço de Neurologia, Sofia Carlos Aguiar, em estreita articulação com os restantes elementos da equipa do projeto: a enfermeira, Patrícia Rodrigues, os médicos, Roberto Franco, Armando Morganho, o investigador principal do SESARAM neste projeto, Teresa Carolina Aguiar, a diretora do Serviço de Neurologia, e Martinha Garcia, diretora dos Serviços Farmacêuticos.