Já arrancou a 2.ª edição do Festival das Artes ‘Túnel 8’ que vai chegar às oito freguesias do concelho da Calheta, procurando rasgar barreiras, aproximar comunidades e estreitar a comunicação.

Até dia 4 de agosto, o evento, organizado pela Oficina de Ideias das Terras do Oeste – Associação Cultural, contemplará um vasto leque de atividades desde a música, o teatro, a dança e a arte participativa, entre outros.

Neste primeiro dia, houve já dois momentos de arte participativa intitulada ‘P´ró Bem e P’Ró Mal’, uma no Polidesportivo da Fajã da Ovelha e outra na Praça do Centro Cívico da Ponta do Pargo.

À noite, o Mercado Abastecedor dos Prazeres receberá ainda a atuação de Sebastião Antunes, intérprete, compositor e letrista da banda de música ‘Quadrilha’.