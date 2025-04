Casa Branca esclarece que Musk abandonará Governo quando “concluir o seu incrível trabalho”

A Casa Branca classificou como “lixo” notícias publicadas sobre a saída do empresário Elon Musk do Governo do Presidente norte-americano, Donald Trump, esclarecendo que este sairá quando “concluir o seu incrível trabalho” no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).

“Esse ‘furo’ é lixo. Elon Musk e o Presidente Trump declararam publicamente que Elon deixará o serviço público como funcionário especial do Governo quando concluir o seu incrível trabalho no DOGE”, declarou a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, na sua conta oficial da rede social X (antigo Twitter).

As declarações de Leavitt surgem numa altura em que aumentaram as publicações nos meios de comunicação norte-americanos sobre a possível saída de Musk do Governo Trump, um final de certa forma reconhecido esta semana pelo próprio Presidente, ao afirmar que Musk regressará em breve ao seu trabalho empresarial.

“Sabem, a determinada altura, acho que vai acabar. Haverá um ponto em que os secretários serão capazes de fazer esse trabalho e fazê-lo de forma muito cirúrgica, como dizemos, e é isso que queremos”, declarou Trump na passada segunda-feira, quando questionado sobre se o DOGE irá continuará a funcionar na ausência de Musk.

Este organismo dirigido por Musk tem estado rodeado de polémica desde o início do segundo mandato presidencial de Trump, a 20 de janeiro deste ano, devido às suas rápidas iniciativas para despedir dezenas de milhares de funcionários públicos federais e desmantelar a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).