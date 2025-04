Donald Trump anunciou hoje tarifas de 25% sobre todos os automóveis importados pelo Estados Unidos, que vão entrar em vigor esta quinta-feira.

No discurso do chamado ‘Dia da Libertação’, o Presidente americano apresentou um quadro com as taxas alfandegárias a aplicar a cada país.

Sempre com o slogan ‘America primeiro’, Trump promete aos americanos que a economia do país vai crescer. As tarifas, na ótica do republicano, vão “fazer crescer o emprego e promover o regresso das empresas aos EUA”.