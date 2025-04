O Benfica venceu o Farense por 3-2 no Estádio da Luz e igualou o Sporting no topo da tabela da I Liga, com 65 pontos.

Aktürkoğlu (7’ e 54’), Pavlidis (23’), Tomás Ribeiro (43’), Rony Lopes (63’), fizeram os golos do encontro, num jogo onde o Benfica permitiu a iniciativa dos algarvios, que geraram alguns calafrios na Luz.