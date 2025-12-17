Taça de Portugal: Benfica apura-se para os ‘quartos’ com triunfo em Faro

O Benfica, finalista da edição anterior, apurou-se hoje para os quartos de final da Taça de Portugal de futebol pela quarta temporada consecutiva, ao vencer por 2-0 na visita ao Farense, da II Liga, em jogo dos ‘oitavos’.
O colombiano Richard Ríos, aos 11 minutos, e o croata Franjo Ivanovic, aos 56, marcaram os golos dos ‘encarnados’, que, pelo meio, ainda falharam uma grande penalidade, aos 28, pelo argentino Nicolás Otamendi, que já tinha perdido um castigo máximo na eliminatória anterior, com o Atlético.
Nos quartos de final, a formação da Luz, recordista de troféus da Taça de Portugal (26), a qual não vence desde 2016/17, irá jogar no reduto de FC Porto ou Famalicão, equipas que se defrontam na quinta-feira, no Estádio do Dragão.
No passado mês de Novembro, foi promulgada e publicada a Lei nº. 67/2025, de 24 de Novembro, que visa proteger a propriedade, seja ela privada ou do Estado....
Os preços de construção por metro quadrado na Madeira continuam a atingir valores que sugerem uma ambição cultural refletindo (um) crescimento económico....
O Natal na Madeira sempre foi mais do que luzes e celebração — é um período em que a Região se coloca sob os olhos do mundo. A vinda de visitantes internacionais...
O Natal na Madeira tem uma relação profunda e quase íntima com a floresta. Esta, está presente na paisagem que envolve as casas, nos caminhos percorridos...
A quadra natalícia representa um momento de união com a família e amigos. Talvez por essa mesma razão, é também uma das ocasiões em que muitos de nós se...
No dia 10 de dezembro, celebrou-se mais um Dia Internacional dos Direitos Humanos. Neste mesmo dia, uma rádio francesa entrevistou muito oportunamente...
Arrumo os passos no silêncio destas manhãs de dezembro até ao lugar da memória. Mora aí grande parte da substância da festa: no tempo que atravessa tudo...
O direito à greve é uma conquista da Democracia que deve ser respeitada; a mesma Democracia que nos dá legitimidade para opinar sobre a sua razoabilidade...
A quadra natalícia é frequentemente associada a imagens de reuniões familiares, refeições partilhadas, troca de presentes e tradições afetuosas.
A extrema direita venturiana alimenta-se diariamente do populismo e soundbites que encaixam no ouvido daqueles que não têm paciência para pensar nos assuntos,...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Porque é que algumas pessoas ganham dinheiro até mesmo enquanto dormem? A resposta pode ser muito mais simples do que imagina.
Acordar todas as manhãs e verificar o telemóvel para ver...
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a Venezuela retirou os direitos petrolíferos às empresas norte-americanas e disse que os...
A construção dos primeiros cinco bunkers na fronteira da Estónia com a Rússia começou na semana passada, como parte da criação da chamada Linha de Defesa...
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, congratulou-se hoje com o arquivamento pelo Ministério Público da averiguação preventiva ao caso Spinumviva, que...
O comentador ultraconservador norte-americano Tucker Carlson afirmou hoje que os congressistas foram informados que o Presidente Donald Trump declarará...
‘Ocean’s Whisper’, filme do videógrafo subaquático madeirense Gonçalo Gomes, foi selecionado para exibição na primeira edição do Lisbon Underwater Film...
O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, transmitiu hoje ao secretário-geral da ONU, António Guterres, preocupação com a “escalada das ameaças” ao seu...
A Direção Regional das Pescas, em parceria com o Fórum Madeira, inaugura amanhã, 17 de dezembro, às 18h30, a exposição “Vamos dar um presente ao Oceano...
Oitenta polícias da PSP vão reforçar o aeroporto de Lisboa nos próximos 15 dias para assegurarem o funcionamento regular do controlo de fronteiras e a...
O executivo da Câmara Municipal de Machico aprovou, esta quarta-feira, o orçamento da autarquia para o ano de 2026, que se fixa nos 22,9 milhões de euros,...