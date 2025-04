O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje a imposição de “tarifas recíprocas” sobre importações, incluindo de 25 por cento sobre todos os automóveis estrangeiros.

As tarifas de 25 por cento sobre os automóveis estrangeiros, que afetam em grande medida os países da União Europeia, entrarão em vigor a partir da meia noite de hoje, disse Trump num anúncio no jardim da Casa Branca, com diversas bandeiras dos Estados Unidos em pano de fundo e na presença do vice-Presidente e dos principais membros do governo, incluindo os secretários de Estado e da Defesa.

Antes de assinar a ordem executiva instituindo as reciprocidade de tarifas, Trump apresentou a medida como uma defesa da produção industrial norte-americana, e na audiência estavam hoje vários operários equipados, alguns de capacete.

Após múltiplos alertas de especialistas económicos e financeiros sobre os impactos do aumento de tarifas na inflação nos Estados Unidos e no comércio económico global, o anúncio de Trump foi feito depois do fecho dos mercados bolsistas norte-americanos, que encerraram hoje em alta ligeira.

A imposição de tarifas foi hoje apelidada pelo Presidente de “Dia da Libertação”, após Donald Trump ter anunciado nos últimos meses aumentos de 25% dos direitos aduaneiros sobre as importações de aço, alumínio, automóveis e peças de automóveis.