A artista plástica Adelaide de Freitas inaugura, no próximo dia 1 de junho, pelas 16h00, na Galeria Júlio Resende do Museu da Alfândega do Porto, a exposição de fotografia ‘Espelhos do Porto’’.

Composta por 18 trabalhos fotográficos de grandes dimensões e que foram realizados pela pintora na cidade do Porto, a mostra ficará patente ao público até ao dia 30 de junho.

‘’Espelhos do Porto’’, que sucede às exposições ‘’Espelhos de Lisboa’’, ‘Espelhos do Mar’ reflete a incursão ‘introspetiva’ da pintora através da fotografia, área que desenvolve em paralelo com a pintura no conjunto da sua obra intitulada ‘’Os Meus Extraterrestres’.