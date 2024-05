Professores da Escola da Lombada em Erasmus na Bulgária

De 13 a 17 de maio, quatro professores da Escola Básica 1/PE da Lombada participaram numa semana de mobilidade física na Sava Dobroplodny Secondary School, em Shumen, Bulgária.

A delegação incluiu Marilyn Figueira, Susana Brito e Telmo Rodrigues, com a colaboração de Leonilde Olim, chefe de Divisão de Ação e Inovação Pedagógica, e da diretora da escola, Rosa Luísa Gaspar.

A iniciativa, intitulada ‘Implement STEAM Teaching Activities’, teve como principal objetivo familiarizar os professores com conceitos e práticas eficazes de ensino baseadas em projetos, com ênfase nas áreas de STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e STEAM (que inclui as Artes).

Durante os cinco dias de atividades, os professores participaram em várias sessões de workshops com os alunos da Sava Dobroplodny Secondary School, destinadas a sistematizar e enriquecer as suas práticas de ensino em STEAM.

“Estes workshops proporcionaram conhecimentos valiosos sobre metodologias inovadoras que podem ser adaptadas e implementadas nas suas escolas de origem”, expressa Rosa Gaspar, em comunicado.

Além das atividades escolares, os participantes tiveram a oportunidade de explorar a cultura local através de visitas a diversos pontos de interesse na região de Shumen. Estas excursões culturais incluíram visitas a marcos históricos e culturais, que ajudaram a aprofundar a compreensão da história e das tradições búlgaras. Os professores também visitaram a pré-escola de referência DG ‘Brothers Grim’, onde puderam observar e trocar experiências sobre práticas educativas de sucesso.

“Esta semana de mobilidade física não só proporcionou uma plataforma para o desenvolvimento profissional dos professores, mas também fortaleceu os laços entre as instituições educativas da Madeira e da Bulgária. Os participantes esperam implementar as novas técnicas e conhecimentos adquiridos no Centro de Inovação STEM, contribuindo para um ensino mais dinâmico e eficaz”, revela a diretora do estabelecimento de ensino.

A direção da escola considera que a colaboração internacional estabelecida durante este programa Erasmus “é um passo significativo para a promoção de uma educação inovadora e inclusiva, preparando melhor os alunos para os desafios futuros num mundo cada vez mais tecnológico e interconectado”.