Funchal ganha “Centro de Dia e de Noite” para reforçar apoio aos idosos

Para o Presidente da Câmara municipal do Funchal, Jorge Carvalho, “uma sociedade que cuida dos seus é uma sociedade inclusiva e desenvolvida”.

Jorge Carvalho destacou, na inauguração do Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, a importância da resposta social para uma população cada vez mais envelhecida e dependente de cuidados.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou esta tarde a importância do novo Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, inaugurado juntamente com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O equipamento, resultado de um investimento de 2,62 milhões de euros, foi apresentado como uma resposta essencial para o crescente desafio do envelhecimento na Região.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho começou por felicitar a associação Garouta do Calhau pela “capacidade mobilizadora” e pela dedicação aos idosos. Sublinhou que instituições como esta garantem “conforto e dignidade a quem, no final da vida, deu o melhor de si à comunidade”.

O autarca reforçou que o aumento da esperança de vida não significa, por si só, melhor qualidade de vida. Por isso, considera fundamental existir uma rede de apoio capaz de retardar a perda de capacidades e assegurar cuidados adequados. “A comunidade tem a responsabilidade de dar esta resposta”, afirmou, elogiando o papel das organizações locais.

Para Jorge Carvalho, equipamentos sociais deste tipo são também indicadores de desenvolvimento urbano. “Uma sociedade que cuida dos seus é uma sociedade inclusiva e desenvolvida”, disse, apelando à continuação do trabalho da associação na criação de “esperança e apoio” para a população sénior do concelho.