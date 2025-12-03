MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Região

Funchal ganha “Centro de Dia e de Noite” para reforçar apoio aos idosos

    Funchal ganha “Centro de Dia e de Noite” para reforçar apoio aos idosos
    Jorge Carvalho revelou que a “comunidade tem a responsabilidade de dar esta resposta”, elogiando o papel das organizações locais. JOANA SOUSA
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
03 Dezembro 2025
18:23
Comentários
Para o Presidente da Câmara municipal do Funchal, Jorge Carvalho, “uma sociedade que cuida dos seus é uma sociedade inclusiva e desenvolvida”.

Jorge Carvalho destacou, na inauguração do Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, a importância da resposta social para uma população cada vez mais envelhecida e dependente de cuidados.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, destacou esta tarde a importância do novo Centro de Dia e de Noite “Garouta do Calhau”, inaugurado juntamente com o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. O equipamento, resultado de um investimento de 2,62 milhões de euros, foi apresentado como uma resposta essencial para o crescente desafio do envelhecimento na Região.

Na sua intervenção, Jorge Carvalho começou por felicitar a associação Garouta do Calhau pela “capacidade mobilizadora” e pela dedicação aos idosos. Sublinhou que instituições como esta garantem “conforto e dignidade a quem, no final da vida, deu o melhor de si à comunidade”.

O autarca reforçou que o aumento da esperança de vida não significa, por si só, melhor qualidade de vida. Por isso, considera fundamental existir uma rede de apoio capaz de retardar a perda de capacidades e assegurar cuidados adequados. “A comunidade tem a responsabilidade de dar esta resposta”, afirmou, elogiando o papel das organizações locais.

Para Jorge Carvalho, equipamentos sociais deste tipo são também indicadores de desenvolvimento urbano. “Uma sociedade que cuida dos seus é uma sociedade inclusiva e desenvolvida”, disse, apelando à continuação do trabalho da associação na criação de “esperança e apoio” para a população sénior do concelho.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como avalia o desempenho das autoridades no combate ao tráfico de droga?

Enviar Resultados
RJM PODCASTS

Mais Lidas

Últimas