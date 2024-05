Bom dia e bom fim de semana!

- O Jardim Municipal no Funchal acolhe, entre as 9h00 e as 18h00, a Festa do Pentecostes. O evento começa com a recitação do Santo Rosário, seguir-se-ão vários momentos de reflexão e oração. A ter em conta às 14h30 a Adoração Eucarística orientada pelo Pe. Alberto Fernandes seguida de Missa.

- Os faróis da Ponta do Pargo e de São Jorge abrem portas a partir das 10h00 até às 12h00 e das 14h00 às 17h00.

- Às 10h00, a inauguração do Caminho dos Silvas, no Estreito de Câmara de Lobos.

- No Convento de Santa Clara, às 11h00, a celebração dos 126 anos de presença na Madeira das Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. A eucaristia é presidida pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás, seguida da inauguração de uma exposição sobre a história do Instituto e da sua Obra Social.

- Pelas 11h30, no MadeiraShopping, piso 0, mais uma atuação do projeto Ciclo de Concertos, com o Coro Juvenil do Conservatório.

- A Feira do Campanário abre portas às 12h00, na Estrada da Lapa, com desporto, diversão e gastronomia. Às 22h00 atua o artista português José Malhoa.

- Pelas 16h00, na Igreja do Carmo, Funchal, a reflexão com o tema ‘A oração do Carmelo com Maria’, orientada pelo Frei David (ocd).

- Às 17h00, na Quinta Magnólia, o desfile Madeira Flower Collection, organizado pela Associação de Jovens Empresários Madeirenses (AJEM), no âmbito do programa da Festa da Flor.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta, às 18h00, no hotel Savoy Palace, o recital de flauta transversal, marimba e harpa, com Pedro Camacho, Duarte Santos e Jéssica Sá.

- A partir das 18h00, no Calhau Beach Club, no Saccharum, o arranque das Tropical Beats.

- Prossegue a Festa da Cebola no Caniço. Às 19h00, o grupo Teatro Bolo do Caco faz animação de rua. Roni de Melo sobe ao palco às 21h30.