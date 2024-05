Bom dia!

A Associação de Municípios da Madeira acaba de lançar um concurso de 146 mil euros para esterilização e vacinação de cães e gatos. O investimento, que beneficia as 11 Câmaras, inclui registo e identificação eletrónica dos animais. Doroteia Leça, atual presidente da AMRAM, explica que nos últimos sete anos foram gastos mais de um milhão de euros nesta causa.

Esta é a notícia que faz a manchete de hoje do seu JM, numa Primeira Página que destaca um Antes e Depois. ‘Rancho Madeirense’ em ruínas. Complexo turístico com 15 bangalós perde-se entre a vegetação robusta junto ao Pico das Pedras, em Santana. O espaço, que abriu nos anos 90, está hoje ao abandono. Presidentes da Câmara e da Junta lamentam a degradação do espaço.

Saiba ainda que Madeira perdeu 254 pessoas em três meses e que nova bilhética nos Horários do Funchal custa 263 mil euros.

Camacha pede posto de carregamento para elétricos é outro assunto de relevo nesta edição que realça também mais um caso de justiça. Seis dos 11 detidos por droga são da Região. PJ explica megaoperação e suspeitos voltam a ser ouvidos segunda-feira.

Tudo isto e muito mais no seu JM de hoje!

Bom fim de semana!