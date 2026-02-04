Convenção: AITRAM vai corrigir valores contabilizados nos taxímetros

A AITRAM reconheceu um erro nos valores contabilizados no taxímetro, bem como os valores ao quilómetro, relativamente aos serviços prestados ao Sesaram, entre outros contratos, e compromete-se a corrigir a situação.
Em comunicado, a direção da AITRAM, liderada por António Loreto, explica que na “prestação de serviços, tinham uma redução de 0.75€ para 072€ ao km”.
“A AITRAM, como uma das proponentes, assume o erro e de imediato moveu diligencias perante o IMT, IP-RAM, alertando que não perderíamos alterar os programas dos aparelhos de taxímetro ficando um valor inferior aos já praticados hoje”, esclarece a associação em comunicado.
De acordo com mesma fonte, António Loreto reuniu-se hoje, “de emergência, com o IMT Madeira e prontamente foi decidido a suspensão das aferições no Laboratório de Metrologia da Madeira bem como as alterações nos aferidores/reparadores, até novas ordens”.
A concluir o comunicado, a associação pede desculpa aos visados este lapso e pelo transtorno causado e adianta que amanhã, dia 5, será assinada uma nova alteração à Convenção 1/2019 de 23 de julho.
Em oceanografia, geomorfologia e geologia, plataforma continental é a porção dos fundos marinhos que começa na linha da costa e desce com um declive suave...
Somos confrontados diariamente com a realidade da vida, a sua fragilidade, com a existência de um trajeto finito temporalmente.
As notícias são profícuas...
O “Síndrome de Humpty Dumpty” é uma doença discreta, mas perigosamente comum nas sociedades em momentos de decisão. Não se manifesta por gestos extremos...
Assinalamos, este fim de semana, o 94º aniversário da Companhia dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Um momento de comemoração e balanço, tendo sido...
AQUINTRODIA
São os tempos de agora:
Velocidade furiosa, impaciência para textos longos, dificuldade de concentração por largo tempo, atenção a tudo pela rama.Corre-se...
A passagem da Tempestade Kristin rasgou o nosso território, não apenas com a força da natureza, mas expondo a calamidade da nossa impreparação, e não deve...
Esta semana, houve uma evidência que se impôs com a força das coisas simples no meio da calamidade que se abateu no nosso país: precisamos do Estado social....
A adesão de Portugal à então CEE em 1.1.1986 é considerada um marco histórico, que transformou o país nos últimos 40 anos celebrados em 2026.
A importância...
Já muito se falou sobre o subsídio de mobilidade e da polémica portaria que meteu marcha-atrás nos direitos dos madeirenses.
É preciso começar por dizer...
A pergunta pode parecer simples. Mas não é. E talvez por isso continue a ser uma das mais mal compreendidas do nosso sistema político. Em especial num...
As condições recentes do mercado colocaram o Bitcoin e o XRP em uma posição familiar para investidores de longo prazo. O Bitcoin tem sido negociado dentro de uma faixa relativamente...
O luso-venezuelano Jaime Orlando dos Reis Macedo foi libertado. Segundo o deputado madeirense Carlos Fernandes, “depois de meses de detenção arbitrária”...
A Companhia Dançando com a Diferença comunicou hoje “com profundo pesar” o falecimento da artista Maria João Pereira, de 46 anos, que hoje foi a sepultar,...
A GENUS – Associação de Defesa do Património da Madeira repudiou “veementemente”, através de um comunicado enviado às redações, a demolição em curso da...
Os hospitais das regiões afetadas pela tempestade Kristin estão com a sua capacidade de resposta aos utentes “plenamente salvaguardada” e 39 unidades de...
A divulgação de três milhões de documentos da investigação ao criminoso sexual norte-americano Jeffrey Epstein reacendeu controvérsias que atingem figuras...
A Capitania do Porto do Funchal informa que prolongou os avisos de agitação marítima e vento fortes para o arquipélago da Madeira até às 18h00 de amanhã,...
A equipa de Busca, Resgate e Socorro em Montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) está a realizar, ao final desta tarde, uma operação nas serras...
Já está aberto o período de receção de artigos para a próxima edição da Revista Girão, uma publicação dedicada à investigação e divulgação do património...
O Partido Socialista, através dos seus eleitos na Assembleia Municipal de Câmara de Lobos e na Junta de Freguesia do Estreito, Carlos Gonçalves e Elizabeth...
O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil (SICOMA) veio hoje a terreiro denunciar a falta de formação profissional no setor, considerando...