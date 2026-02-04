MADEIRA Meteorologia
Convenção: AITRAM vai corrigir valores contabilizados nos taxímetros

Iolanda Chaves

Jornalista

Região
Data de publicação
04 Fevereiro 2026
16:00

A AITRAM reconheceu um erro nos valores contabilizados no taxímetro, bem como os valores ao quilómetro, relativamente aos serviços prestados ao Sesaram, entre outros contratos, e compromete-se a corrigir a situação.

Em comunicado, a direção da AITRAM, liderada por António Loreto, explica que na “prestação de serviços, tinham uma redução de 0.75€ para 072€ ao km”.

“A AITRAM, como uma das proponentes, assume o erro e de imediato moveu diligencias perante o IMT, IP-RAM, alertando que não perderíamos alterar os programas dos aparelhos de taxímetro ficando um valor inferior aos já praticados hoje”, esclarece a associação em comunicado.

De acordo com mesma fonte, António Loreto reuniu-se hoje, “de emergência, com o IMT Madeira e prontamente foi decidido a suspensão das aferições no Laboratório de Metrologia da Madeira bem como as alterações nos aferidores/reparadores, até novas ordens”.

A concluir o comunicado, a associação pede desculpa aos visados este lapso e pelo transtorno causado e adianta que amanhã, dia 5, será assinada uma nova alteração à Convenção 1/2019 de 23 de julho.

