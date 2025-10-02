Conselho de Governo: Aprovadas obras de requalificação de infraestruturas militares

O Conselho de Governo Regional esteve esta quinta-feira reunido, tendo aprovado a realização de obras de requalificação em infraestruturas militares, com o objetivo de reforçar a colaboração institucional com o Exército Português.
As intervenções serão executadas pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, que realizará, por administração direta, obras de reparação da pavimentação nas zonas de circulação e estacionamento de duas infraestruturas militares, nomeadamente o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), numa área total de 17.988 metros quadrados, e a unidade militar de apoio ao Quartel-General da Zona Militar da Madeira – QGZMM (antigo GAG2), com uma área de 11.250 metros quadrados.
Para além desta medida, foram ainda aprovados o Plano de Prevenção de Riscos do Governo Regional (PPR-GR), a venda, por ajuste direto de um prédio rústico em Santa Cruz, de 45m2, por 82,5 mil euros.
De resto, o Executivo mandatou o diretor regional de Desporto, David Gomes, para representar o Governo na próxima Assembleia-Geral da SAD do Marítimo do próximo dia 16 de outubro.
A vacinação é uma das maiores conquistas da saúde pública. Porém, a falta de adesão à vacinação não implica apenas risco de doença: traduz-se em vidas...
Portugal vive, desde 1976, na contradição de proclamar Autonomia às suas regiões atlânticas enquanto mantém sobre elas o peso de uma centralização financeira...
Nasci na Madeira, um cantinho no céu, isolado para o bom e para o mau. Longe das guerras, com acesso a educação, saúde e perspetiva de futuro. Mas no mesmo...
O “Barómetro do Poder Local” de 2025, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, revela os seguintes dados: 83% dos inquiridos têm uma imagem positiva das...
Há chavões que a direita radical portuguesa conseguiu instituir, usando a técnica que lhe é característica: mentir. Dizem que os partidos democratas em...
No artigo anterior com igual título pretendeu-se sensibilizar para a adopção consciente de um cão e das muitas implicações desta decisão. Mas há mais a...
DE LETRA E CAL
Confesso que, nos últimos anos, o mundo tem sido uma surpresa, mas pela negativa. Nunca perdi a capacidade de me espantar com o mundo, mas esta capacidade...
Estamos a poucas semanas das eleições autárquicas, marcadas para 12 de outubro, e volta a instalar-se a sensação de que as câmaras municipais se transformaram...
ÀS VEZES VOO. ÀS VEZES CAIO
Por um instante julguei reconhecer o tempo abatido sobre o meu corpo. Pude, no espaço de uma fresta muito íngreme, desejar o vapor de uma veia arrefecida,...
O Afeganistão em 2014 era um palco de tragédias em série. A pior delas? A segurança, ou melhor, a falta dela. Os talibãs, esses zelotas sanguinários, controlavam...
Milhares de pessoas saíram hoje à rua para protestar contra a detenção dos cerca de 500 ativistas que seguiam na Flotilha Global Sumud rumo à Faixa de...
Um golo de Rodrigo Mora, aos 89 minutos, garantiu hoje ao FC Porto a segunda vitória na fase de liga da Liga Europa de futebol, na receção ao Estrela...
A Loja de Juventude da Nazaré foi inaugurada esta quinta-feira, 2 de outubro, num espaço situado na Rua do Brasil. A cerimónia contou com a presença da...
A DTIM tem inscrições abertas para quatro cursos relacionados com a Inteligência Artificial (IA), totalmente online e em horário pós-laboral.
‘O Futuro...
A Noir&Noivas, reconhecida loja especializada em moda nupcial, prepara-se para receber no próximo dia 01 de novembro, entre as 18h00 e as 21h00, um evento...
A ministra da Justiça disse hoje que “deve haver sempre moderação e proporcionalidade nos meios que são utilizados em qualquer investigação”, escusando-se...
Meia centena de pessoas concentraram-se esta tarde, junto ao Palácio de São Lourenço, em protesto contra a detenção, pela Marinha israelita, dos portugueses...
O Sporting de Braga tornou-se hoje a primeira equipa portuguesa a vencer no reduto do Celtic nas taças europeias de futebol, à 13.ª tentativa, em encontro...
Jorge Carvalho, candidato da coligação PSD/CDS “Funchal Sempre Melhor” à Câmara Municipal do Funchal, esteve em contacto direto com duas instituições de...
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que acompanha de perto “a crescente militarização da Europa” e alertou que a resposta “não tardará” e...