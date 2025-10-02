Conselho de Governo: Aprovadas obras de requalificação de infraestruturas militares

O Conselho de Governo Regional esteve esta quinta-feira reunido, tendo aprovado a realização de obras de requalificação em infraestruturas militares, com o objetivo de reforçar a colaboração institucional com o Exército Português.

As intervenções serão executadas pela Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, através da Direção Regional de Estradas, que realizará, por administração direta, obras de reparação da pavimentação nas zonas de circulação e estacionamento de duas infraestruturas militares, nomeadamente o Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), numa área total de 17.988 metros quadrados, e a unidade militar de apoio ao Quartel-General da Zona Militar da Madeira – QGZMM (antigo GAG2), com uma área de 11.250 metros quadrados.

Para além desta medida, foram ainda aprovados o Plano de Prevenção de Riscos do Governo Regional (PPR-GR), a venda, por ajuste direto de um prédio rústico em Santa Cruz, de 45m2, por 82,5 mil euros.

De resto, o Executivo mandatou o diretor regional de Desporto, David Gomes, para representar o Governo na próxima Assembleia-Geral da SAD do Marítimo do próximo dia 16 de outubro.