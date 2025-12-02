Estão a ser instalados novos equipamentos na Clínica de Radioncologia da Madeira, no Funchal, nomeadamente uma tomografia computorizada, de 63 cortes, e um acelerador linear com dispositivos para realizar todas as técnicas de radioterapia.
“Estes equipamentos são os mais sofisticados e inovadores que existem no mundo, e representam importantes avanços, que trarão implicações positivas na vida dos madeirenses e porto-santenses que necessitam de fazer radioterapia”, explicou a secretária regional de Saúde e Proteção Civil em visita à Clínica.
A instalação dos novos equipamentos vai obrigar ao desmantelamento um dos equipamentos existentes, pelo que até à conclusão do processo, na Madeira ficará a trabalhar um único aparelho.
“São pequenos constrangimentos, nomeadamente ao nível do funcionamento, pelo que para dar uma resposta a todas as situações e chegar a todas as pessoas a clínica irá tratar os utentes das 7h30 às 23h00, para que todos os cuidados sejam prestados”, informou Micaela Freitas.
“Ao abrigo de uma parceria estabelecida em 2009 com o Grupo Joaquim Chaves Saúde, proprietário da Clínica de Radioncologia da Madeira, na Madeira, cerca de 9 mil doentes oncológicos da Região receberam tratamentos de radioterapia. Registe-se ainda que no ano passado, esta parceria permitiu tratar quase 800 doentes, um investimento superior a 4 milhões de euros por parte do Governo Regional”, dá conta a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
O 25 de Novembro de 1975 simboliza a recuperação do espírito do 25 de Abril de 1974 depois do choque acumulado entre visões irreconciliáveis para o país....
Independentemente da classe social, da cor, da origem ou da circunstância, todos concordamos que a saúde é o nosso “bem maior”. É um bem público demasiado...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
A ministra da Administração Interna determinou hoje à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos 11 elementos das...
Chama-se ‘Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar e Promover’ a nova campanha de sensibilização lançada esta terça-feira pela Direção Regional das Comunidades...
Os Estados Unidos indicaram hoje ter um plano de contingência caso o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fuja do país, no contexto das tensões bilaterais...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque fez questão de desejar “rápidas melhoras” a Marcelo Rebelo de Sousa.
À margem da Gala dos Empreendedores,...
A Capitania do Funchal emitiu esta tarde um aviso de agitação marítima forte, até às 18h00 de quarta-feira, suportado nas previsões do Instituto Português...
Uma mulher com idade na casa dos 30 anos teve de receber tratamento hospitalar, devido a uma alegada agressão, ocorrida ao início da tarde dsta terça-feira,...
O novo curso de formação de magistrados começou hoje, com uma cerimónia no Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e com a ministra da Justiça a admitir erros...
Quatro suspeitos de transportar droga de um país da América Latina para Portugal foram detidos no Aeroporto Internacional de Lisboa, no âmbito das operações...
Os guardas prisionais vão passar a receber as horas extraordinárias na totalidade, na sequência de um acordo a assinar na quarta-feira com a ministra...
Miguel Albuquerque garantiu esta tarde que vai realizar uma Feira do Empreendedorismo em 2026.
À entrada da 5.ª Gala do Empreendedorismo, o presidente do...