Estão a ser instalados novos equipamentos na Clínica de Radioncologia da Madeira, no Funchal, nomeadamente uma tomografia computorizada, de 63 cortes, e um acelerador linear com dispositivos para realizar todas as técnicas de radioterapia.

“Estes equipamentos são os mais sofisticados e inovadores que existem no mundo, e representam importantes avanços, que trarão implicações positivas na vida dos madeirenses e porto-santenses que necessitam de fazer radioterapia”, explicou a secretária regional de Saúde e Proteção Civil em visita à Clínica.

A instalação dos novos equipamentos vai obrigar ao desmantelamento um dos equipamentos existentes, pelo que até à conclusão do processo, na Madeira ficará a trabalhar um único aparelho.

“São pequenos constrangimentos, nomeadamente ao nível do funcionamento, pelo que para dar uma resposta a todas as situações e chegar a todas as pessoas a clínica irá tratar os utentes das 7h30 às 23h00, para que todos os cuidados sejam prestados”, informou Micaela Freitas.

“Ao abrigo de uma parceria estabelecida em 2009 com o Grupo Joaquim Chaves Saúde, proprietário da Clínica de Radioncologia da Madeira, na Madeira, cerca de 9 mil doentes oncológicos da Região receberam tratamentos de radioterapia. Registe-se ainda que no ano passado, esta parceria permitiu tratar quase 800 doentes, um investimento superior a 4 milhões de euros por parte do Governo Regional”, dá conta a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil.