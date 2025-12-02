Funchal assinala Dia Mundial da Luta Contra a Sida

A Câmara Municipal do Funchal promove amanhã, 3 de dezembro, na Sala da Assembleia Municipal uma sessão comemorativa do Dia Mundial da Luta Contra a Sida, que é assinalado no 1.º dia de dezembro.
A sessão tem início pelas 15h00, com intervenção da vereadora com o pelouro da Saúde e do Social, Helena Leal.
Pelas 15h30, decorre uma mesa-redonda, que contará com a participação dos especialistas Nancy Faria, médica e diretora do Serviço de Doenças Infeciosas do SESARAM, EPERAM; Carla Câmara, psicóloga e sexóloga; Martinha Garcia, farmacêutica e presidente da Delegação Regional da Ordem dos Farmacêuticos; Elisabete Gouveia, assistente social da Delegação da Madeira da Associação Abraço.
A moderação ficará a cargo de Paulo Milheiro, chefe da Divisão de Saúde e Bem-Estar da Câmara Municipal do Funchal.
O debate aberto ao público está previsto para as 16h30, seguindo-se o encerramento às 17h00.
