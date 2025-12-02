Músicos Hélder Martins e Zeca da Silva evocados na Quinta das Cruzes

O Museu Quinta das Cruzes, no Funchal recebe, amanhã, dia 3 de dezembro, a partir das 15 horas, uma conferência sobre os músicos madeirenses Hélder Martins e Zeca da Silva”.
A conferência será proferida por Vítor Sardinha e destina-se ao público em geral, com entrada livre.
Na conferência será possível ouvir exemplos musicais de ambos os artistas, reveladoras do seu percurso e vida artística, no meio musical português.
O Funchal Jazz Festival, recorde-se, homenageou Zeca da Silva na sua edição de 2003 e Hélder Martins na edição de 2005.
A evocação da memória de dois grandes nomes da músic madeirense, Hélder Martins e Zeca da Silva, foi possível graças às fotos do arquivo familiar do guitarrista Fernando Olim.
Para o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, iniciativas como esta têm um papel decisivo na preservação da identidade musical da Madeira.
Segundo afirma Eduardo Jesus, “esta conferência permite revisitar percursos que marcaram gerações e compreender a relevância cultural de músicos que ajudaram a projetar o nome da Madeira no panorama nacional. Resgatar a memória de Hélder Martins e Zeca da Silva é também reforçar o valor do nosso património imaterial”.
O governante destaca ainda o trabalho continuado de Vítor Sardinha, sublinhando que “a investigação que tem desenvolvido tem sido fundamental para trazer à luz episódios pouco conhecidos da nossa história musical. A sua dedicação garante que estas memórias não se perdem e que passam a integrar, de forma estruturada, o legado cultural que queremos deixar às próximas gerações.”
Nota biográfica de Hélder Martins e Zeca da Silva:
Hélder Martins e Zeca da Silva (José Élvio Sebastião da Silva) nasceram no Funchal em 1929. A sua paixão pela música de Jazz e em particular pelo mesmo instrumento, o piano, levou-os desde muito cedo a praticá-lo de forma autodidata. Não formalizaram por isso as suas práticas musicais, com nenhum professor ou escola, mas sim, vendo e ouvindo pianistas residentes na Ilha da Madeira, alguns estrangeiros.
Por volta de 1950, cada um à sua maneira, desenvolvia já a música como atividade remunerada, embora não todos os dias. O Hotel Bela Vista, o Hotel Miramar, o Hotel Savoy, o Hotel Reid’s ou o Casino da Madeira, foram locais onde ambos passaram, tocando o piano enquanto instrumento e apresentando-se ao Chá da Tarde, na Música para Jantar e na Música de Dança - três diferentes cenários e repertórios da prática musical dos músicos, no dia a dia, das Noites da Madeira.
Em 1953, Hélder Martins rumou a Lisboa e foi aí que ficou conhecido. Primeiro no Hot Clube de Jazz onde se apresentava em quinteto, ao lado do guitarrista Carlos Menezes, também madeirense. Numa segunda fase constituiu o seu próprio conjunto começando a correr as principais cidades portuguesas, atuando em boates, teatros e casinos.
A vez de sair da Madeira do outro protagonista aqui referido, Zeca da Silva, aconteceu em 1955, através de um convite para inaugurar um espaço no Monte Estoril, o Ronda. Aqui, durante três anos, juntar-se-iam no palco Zeca da Silva, Fernando Olim, Artur Andrade, Carlos Fernandes ‘’Tachi’’ e Hélder Martins como artista convidado, no acordeão e na voz. Um quinteto madeirense! No final da década de 50, «Zeca e o Seu Conjunto» e «Hélder Martins e o Seu Conjunto» fariam percursos diferentes.
