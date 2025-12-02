Bastonária da Ordem dos Psicólogos na Madeira entre amanhã e depois

A Bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), Sofia Ramalho, acompanhada por membros da Direção Nacional e da Direção da Delegação Regional da Madeira (DRM), visita o Funchal entre amanhã e quinta-feira, no âmbito da iniciativa ‘OPP + Próxima’, organizada pela Delegação local.

Conforme dá conta a OPP, a visita integra um conjunto de reuniões políticas e encontros com psicólogos e representantes institucionais, “com o objetivo de conhecer a realidade da região, promover boas práticas e reforçar a proximidade da Ordem com os seus membros e com a comunidade”.

O programa tem iníci amanhã às 10h00, com uma reunião com a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

Pelas 12h00 a Bastonária é recebida pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Na parte da tarde, pelas 14h30, é assinado um protocolo de colaboração institucional com a secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes. Segue-se uma reunião com entre a Direção Nacional e a Delegação Regional da Madeira da OPP.

Na quinta-feira o dia é dedicado a visitas a clubes desportivos,” com o objetivo de identificar necessidades específicas dos psicólogos no contexto do desporto, reforçar a importância da intervenção psicológica em atletas e equipas técnicas e promover a valorização profissional dentro das organizações desportivas”.

Às 9h30 a comitiva da OPP visita o Club Sport Marítimo e pelas 11h30 o Clube Naval do Funchal

A comitiva da OPP integra a bastonária, Sofia Ramalho e o vice-presidente Daniel Teixeira Coelho, o vogal da Direção Renato Gomes Carvalho, a presidente da Direção da Delegação Regional da Madeira, Ana Paula Alves e os vogais Marisa Alexandre, Ivo Pereira, Isabel Rocha e José Alberto Gonçalves.

A ‘OPP + Próxima’ é uma iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses que “consiste num conjunto de visitas a instituições locais, com o objetivo de conhecer melhor a realidade da intervenção psicológica de uma determinada região, promover e divulgar boas práticas e auxiliar na construção de redes de contacto locais, de forma a beneficiar os cidadãos da zona”.