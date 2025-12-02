Dia da Pessoa com Deficiência: ‘Construir a Equidade com o Digital’ em reflexão

No âmbito do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia (SRECT), através da Direção Regional de Educação, promove amanhã, 3 de dezembro, o Seminário Construir a Equid@de com o Digital’.

A iniciativa que terá lugar no Museu de Eletricidade – Casa da Luz, no Funchal, a partir das 9h00, integra um programa diversificado de atividades que incluem espaços de intervenção, reflexão e debate.

Leia a nota de imprensa da SRECT:

“O programa prevê a conferência “Tecnologia sem limites – Um futuro onde todos podem participar”, com intervenções de Eduardo Fermé, Professor Catedrático da Universidade da Madeira, e Luís Gaspar, Diretor de Serviços de Tecnologias e Ambientes Inovadores de Aprendizagem. De seguida terá lugar a mesa-redonda “Conversas com Arte”, que reunirá representantes de associações e/ou projetos artísticos inclusivos, designadamente, Henrique Amoedo, da Associação dos Amigos de Arte Inclusiva – Dançando com a Diferença, Marco Canelas Vieira, da Companhia 48 do Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, Sofia Faria, do Serviço Técnico de Educação Especial e Catarina Canhoto, da EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa.

No período da tarde, decorrerá uma exposição interativa, a cargo da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), seguida do Painel “Quebrando Barreiras: A tecnologia como ferramenta para a acessibilidade”, com Graça Faria, Tiago Abreu e Fábio Martins, da DAAT, e Tânia Serrão, da Divisão de Recursos Educativos Digitais.

A sessão de abertura contará com a presença do Diretor Regional da Educação, João Costa e Silva, da Diretora de Serviços da Educação Especial, Glória Gonçalves e do Diretor de Serviços de Apoios Técnicos Especializados, Gonçalo Olim, entre outras entidades.

Todas estas iniciativas inserem-se nos objetivos do Ano Europeu da Educação para a Cidadania Digital, reforçando o compromisso da Região Autónoma da Madeira com uma educação inclusiva, participativa e promotora da literacia digital.”