Salvamento especial dos BVM e da PSP mobilizou público na Praça do Povo (com fotos)

    Equipa de resgate dos BVM demonstrou toda a sua qualidade na vertente do salvamento em grande ângulo. DR
Paulo Graça

Jornalista

Região
Data de publicação
06 Março 2026
21:32
Participaram nesta ação elementos da Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) e ainda da equipa de resgate da PSP.

A Praça do Povo recebeu esta sexta-feira mais uma demonstração das capacidades operacionais dos corpos de bombeiros e de outros agentes de proteção civil, integrada na Semana da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (RAM). A iniciativa, promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), decorre até próximo domingo naquele espaço da cidade e tem reunido centenas de visitantes interessados em conhecer de perto o trabalho destas equipas que garantem o Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR).

  • Operação de socorro teve uma boa assistência.
    Operação de socorro teve uma boa assistência. DR

O destaque do programa de hoje foi um exercício de busca, socorro e resgate em grande ângulo, com a participação de duas equipas especializadas que simularam operações de salvamento em situações de difícil acesso, em especial a equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). A demonstração incluiu várias técnicas de resgate especial, mostrando ao público os procedimentos utilizados em cenários de emergência de grande complexidade.

  • Equipa da PSP esteve também presente na demonstração de um resgate.
    Equipa da PSP esteve também presente na demonstração de um resgate. DR

Participaram nesta ação elementos da Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da equipa de resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP). A iniciativa contou com significativa adesão do público, que acompanhou de perto as manobras e teve oportunidade de conhecer melhor os meios e a preparação destas forças de socorro.

