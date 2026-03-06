Salvamento especial dos BVM e da PSP mobilizou público na Praça do Povo (com fotos)

A Praça do Povo recebeu esta sexta-feira mais uma demonstração das capacidades operacionais dos corpos de bombeiros e de outros agentes de proteção civil, integrada na Semana da Proteção Civil da Região Autónoma da Madeira (RAM). A iniciativa, promovida pelo Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), decorre até próximo domingo naquele espaço da cidade e tem reunido centenas de visitantes interessados em conhecer de perto o trabalho destas equipas que garantem o Dispositivo de Resposta Operacional Regional (DROR).
O destaque do programa de hoje foi um exercício de busca, socorro e resgate em grande ângulo, com a participação de duas equipas especializadas que simularam operações de salvamento em situações de difícil acesso, em especial a equipa de resgate dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM). A demonstração incluiu várias técnicas de resgate especial, mostrando ao público os procedimentos utilizados em cenários de emergência de grande complexidade.
Participaram nesta ação elementos da Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da equipa de resgate da Polícia de Segurança Pública (PSP). A iniciativa contou com significativa adesão do público, que acompanhou de perto as manobras e teve oportunidade de conhecer melhor os meios e a preparação destas forças de socorro.
Um novo Vinho Madeira chega ao mercado para celebrar a identidade vitivinícola da ilha. O Ponta do Sol 5 Anos, produzido a partir das castas Terrantez...
A doença renal é atualmente um dos maiores desafios para os serviços de saúde, devido ao impacto clínico, social e financeiro, alertou esta sexta-feira...
A enfermeira portuguesa condenada pelo homicídio em coautoria de um jovem no Algarve em 2020, e que estava em fuga, foi detida na Indonésia e aguarda extradição...
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, irá decorrer a iniciativa “Mulheres que Constroem a Madeira: Igualdade, Participação e Futuro”,...
O Grupo parlamentar do PSD, em comunicado enviado às redações, destacou o reforço da dotação financeira do programa POSEI para cerca de 9,1 mil milhões...
A Associação de Futebol da Madeira no âmbito das reuniões institucionais com os municípios da Região, esteve ontem reunida com o executivo do Porto Santo,...
As regiões autónomas da Madeira e dos Açores estão a trabalhar para, de forma conjunta, reivindicar junto do Governo da República mais capacidade formativa...
A capitania do Funchal cancelou, esta tarde, o aviso de mau tempo, de nível 6, anteriormente emitido.
Pese embora o cancelamento, a capitania recomenda...
Um ramo de grandes dimensões de uma árvore que ameaçava cair obrigou, esta sexta-feira, à intervenção de funcionários da Câmara Municipal do Funchal (CMF)...