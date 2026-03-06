Queda iminente de ramo leva Câmara do Funchal a intervir no Bairro da Nazaré

Um ramo de grandes dimensões de uma árvore que ameaçava cair obrigou, esta sexta-feira, à intervenção de funcionários da Câmara Municipal do Funchal (CMF) no Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho.
As condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias deixaram o galho instável e sem suporte suficiente, representando risco para viaturas e para os transeuntes que circulam naquela zona. Perante a situação, a autarquia mobilizou meios para proceder ao corte e remoção do ramo, garantindo a reposição das condições de segurança no local e prevenindo eventuais danos materiais ou acidentes. A intervenção decorreu sem registo de incidentes.
