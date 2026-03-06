MADEIRA Meteorologia
  1. Início
  2. » Ocorrências

Queda iminente de ramo leva Câmara do Funchal a intervir no Bairro da Nazaré

    Queda iminente de ramo leva Câmara do Funchal a intervir no Bairro da Nazaré
    Funcionários da autarquia cortaram o que ficou do ramo. DR
Paulo Graça

Jornalista

Ocorrências
Data de publicação
06 Março 2026
17:13

Um ramo de grandes dimensões de uma árvore que ameaçava cair obrigou, esta sexta-feira, à intervenção de funcionários da Câmara Municipal do Funchal (CMF) no Bairro da Nazaré, na freguesia de São Martinho.

  • caso ficou resolvido com intervenção dos funcionários da Autarquia.
    caso ficou resolvido com intervenção dos funcionários da Autarquia. DR

As condições meteorológicas adversas registadas nos últimos dias deixaram o galho instável e sem suporte suficiente, representando risco para viaturas e para os transeuntes que circulam naquela zona. Perante a situação, a autarquia mobilizou meios para proceder ao corte e remoção do ramo, garantindo a reposição das condições de segurança no local e prevenindo eventuais danos materiais ou acidentes. A intervenção decorreu sem registo de incidentes.

OPINIÃO EM DESTAQUE

88.8 RJM Rádio Jornal da Madeira RÁDIO 88.8 RJM MADEIRA

Ligue-se às Redes RJM 88.8FM

Emissão Online

Em direto

Ouvir Agora
INQUÉRITO / SONDAGEM

Como os vários encerramentos de agências bancárias na Madeira o têm afetado?

Enviar Resultados

Mais Lidas

Últimas