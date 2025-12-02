Presidente cessante da SATA deverá assumir direção dos Aeroportos da Madeira

Rui Coutinho, que esta terça-feira apresentou a demissão do cargo de preseidente da administração da SATA, deverá ser o próximo diretor dos aeroportos da Madeira e Porto Santo.
Conforme dá conta a NewsAvia, a demissão está relacionado com a mudança de direção em três lugares de direção nos aeroportos nacionais.
Indicado para presidente da SATA em junho de 2024, Rui Coutinho tem uma experiência de vários anos no sector da aviação e transportes, tendo sido diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e director regional da Mobilidade da Região Autónoma dos Açores.
Foi chefe de Departamento de Operações Aeroportuárias do Aeroporto de Ponta Delgada, director do Aeroporto de Santa Maria e chefe de Divisão de Planeamento, Gestão e Controlo da Direcção de Aeroportos dos Açores, sob gestão da ANA - Aeroportos de Portugal, tendo coordenado as áreas de planeamento e controlo de gestão, investimentos, marketing, licenciamento, ambiente e sistemas de informação.
Esta terça-feira, após o anúncio da demissão, o Governo dos Açores expressou a Rui Coutinho o seu “reconhecimento pelos serviços prestados”, bem como o “contributo” para o “reforço da estabilidade” do grupo SATA.
Edgar Carvalho ruma ao Algarve
Por seu turno, o diretor do Aeroporto Cristiano Ronaldo, Edgar Carvalho, deverá ocupar o mesma posição, mas no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, isto após ter manifestado interesse em deixar a Madeira por “motivos familiares”.
Já o atual diretor do aeroporto algarvio, José Luís Alves, deverá assumir a direção dos Aeroportos dos Açores.
A concessionária ANA -Aeroportos de Portugal deverá anunciar a mudança em breve.
Escrevo-vos, esta semana, de fora da ilha, um semi-deslocado, como cantam os NAPA. Não fui forçado a sair, foi de maneira voluntariosa.
Quando assim é,...
Sou dos que me sinto honrado por Cristiano Ronaldo ser Madeirense.
Um Madeirense que, no maior espetáculo do mundo e que mais meios financeiros mexe,...
Recentemente, ao fazer zapping na TV, deparei-me com uns desenhos animados que falavam sobre a ideologia de género na RTP2. A minha curiosidade falou mais...
Há quatro semanas tive a oportunidade de escrever neste mesmo espaço de opinião que antevia a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas...
«Magic mirror on the wall, who’s the fairest one of all?»Walt Disney (1937), “Snow White and the Seven Dwarfs”
«Se puderes olhar, vê.Se puderes ver, repara»José...
A Justiça madeirense anda às turras consigo própria. E quem paga a fatura, como sempre, são os cidadãos.
Porquê? Porque parece não existir um entendimento...
Dois termos que começam pelas mesmas quatro letras do alfabeto, mas que dificilmente coexistem em harmonia: histeria e história. Um conhecimento sólido...
DO FIM AO INFINITO
Sim, o dono do Hotel da Vila observa a praça central ao luar desassossegado, muito desassossegado, porque tem medo que eu apareça de repente, mas o administrador...
O ESPÍRITO DOS TEMPOS
O 25 de Novembro de 1975 simboliza a recuperação do espírito do 25 de Abril de 1974 depois do choque acumulado entre visões irreconciliáveis para o país....
Independentemente da classe social, da cor, da origem ou da circunstância, todos concordamos que a saúde é o nosso “bem maior”. É um bem público demasiado...
‘Histórias que Inspiram’ dão o mote ao I Fórum Regional Erasmus+, que decorrerá no próximo dia 26 de novembro, no Museu Casa da Luz.
Enquanto os mercados financeiros globais permanecem voláteis, uma nova força originária do campo da blockchain está silenciosamente influenciando o destino de inúmeros investidores....
Na 5.ª edição da Gala do Empreendedor, realizada hoje, foram distinguidas seis empresas por motivos ligados à sustentabilidade, à inovação e ao impacto...
A ministra da Administração Interna determinou hoje à Inspeção-Geral da Administração Interna a abertura de processos disciplinares aos 11 elementos das...
Chama-se ‘Imigrantes – Acolher, Proteger, Integrar e Promover’ a nova campanha de sensibilização lançada esta terça-feira pela Direção Regional das Comunidades...
Os Estados Unidos indicaram hoje ter um plano de contingência caso o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fuja do país, no contexto das tensões bilaterais...
O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque fez questão de desejar “rápidas melhoras” a Marcelo Rebelo de Sousa.
À margem da Gala dos Empreendedores,...
A Capitania do Funchal emitiu esta tarde um aviso de agitação marítima forte, até às 18h00 de quarta-feira, suportado nas previsões do Instituto Português...
Uma mulher com idade na casa dos 30 anos teve de receber tratamento hospitalar, devido a uma alegada agressão, ocorrida ao início da tarde dsta terça-feira,...
O novo curso de formação de magistrados começou hoje, com uma cerimónia no Centro de Estudos Judiciários (CEJ) e com a ministra da Justiça a admitir erros...
Quatro suspeitos de transportar droga de um país da América Latina para Portugal foram detidos no Aeroporto Internacional de Lisboa, no âmbito das operações...
Os guardas prisionais vão passar a receber as horas extraordinárias na totalidade, na sequência de um acordo a assinar na quarta-feira com a ministra...