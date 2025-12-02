Presidente cessante da SATA deverá assumir direção dos Aeroportos da Madeira

Rui Coutinho, que esta terça-feira apresentou a demissão do cargo de preseidente da administração da SATA, deverá ser o próximo diretor dos aeroportos da Madeira e Porto Santo.

Conforme dá conta a NewsAvia, a demissão está relacionado com a mudança de direção em três lugares de direção nos aeroportos nacionais.

Indicado para presidente da SATA em junho de 2024, Rui Coutinho tem uma experiência de vários anos no sector da aviação e transportes, tendo sido diretor regional dos Transportes Aéreos e Marítimos e director regional da Mobilidade da Região Autónoma dos Açores.

Foi chefe de Departamento de Operações Aeroportuárias do Aeroporto de Ponta Delgada, director do Aeroporto de Santa Maria e chefe de Divisão de Planeamento, Gestão e Controlo da Direcção de Aeroportos dos Açores, sob gestão da ANA - Aeroportos de Portugal, tendo coordenado as áreas de planeamento e controlo de gestão, investimentos, marketing, licenciamento, ambiente e sistemas de informação.

Esta terça-feira, após o anúncio da demissão, o Governo dos Açores expressou a Rui Coutinho o seu “reconhecimento pelos serviços prestados”, bem como o “contributo” para o “reforço da estabilidade” do grupo SATA.

Edgar Carvalho ruma ao Algarve

Por seu turno, o diretor do Aeroporto Cristiano Ronaldo, Edgar Carvalho, deverá ocupar o mesma posição, mas no Aeroporto Gago Coutinho, em Faro, isto após ter manifestado interesse em deixar a Madeira por “motivos familiares”.

Já o atual diretor do aeroporto algarvio, José Luís Alves, deverá assumir a direção dos Aeroportos dos Açores.

A concessionária ANA -Aeroportos de Portugal deverá anunciar a mudança em breve.